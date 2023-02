Vertrouwen keert terug bij Ajax: 'We staan er redelijk goed bij'

Bij Ajax is het vertrouwen toegenomen na de ruime uitzeges bij Excelsior en SC Cambuur. Steven Berghuis schrijft de Amsterdammers zeker nog niet af in de titelstrijd, ook omdat de verschillen in de bovenste regionen klein zijn.

Waar Ajax afgelopen week bij het debuut van trainer John Heitinga tegen Excelsior (1-4-zege) nog veel kansen weggaf, maakten de Amsterdammers zondag een soevereine indruk in Leeuwarden. De laagvlieger kreeg nauwelijks een kans en droop af met een 0-5-nederlaag.

"We wisten dat ze compact zouden staan en zouden loeren op counters. Dan moet je als ploeg goed zijn in de combinaties. We maakten daaruit een paar mooie goals", vertelde Heitinga voor de camera van ESPN. "Zoals wij willen voetballen, moet je heel goed zijn in de kleine ruimtes. Gelukkig hebben we een aantal creatieve spelers die iets speciaals kunnen."

Heitinga toonde zich tevreden met de invalbeurt van Brian Brobbey, die twee keer scoorde. "Er is sprake van een gezonde concurrentiestrijd en dat hoort ook bij een topclub. Ik wil deze intensiteit niet alleen terugzien tijdens de wedstrijden, maar ook in de trainingen."

Berghuis: 'FC Twente van een ander kaliber'

Berghuis constateerde na afloop op de persconferentie dat de stemming bij Ajax is verbeterd. "Als je wint bij Excelsior, dat is iets kleins, maar dan heb je al een andere week."

Toch beseft de Oranje-international dat er met FC Twente donderdag in het TOTO KNVB Beker-toernooi een tegenstander van een heel andere orde wacht. "We zijn nu twee duels onderweg. Ik zag goede dingen en goede goals. We stonden ook goed en gaven weinig counters weg. Maar Twente is van een ander kaliber."

Met nog veertien speelronden voor de boeg draait Ajax mee in de kopgroep, de serie van zeven Eredivisie-duels zonder zege die het ontslag van Alfred Schreuder inleidde ten spijt.

"Het staat nog dicht bij elkaar. Wel hebben we punten laten liggen in wedstrijden waarin dat echt niet mag als je kampioen wil worden. Aan het einde van het seizoen hebben we wel een lastig programma. We staan er redelijk goed bij, laten we kijken."