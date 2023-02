Napoli blijft maar winnen in Serie A, Antwerp gelijk in kraker tegen Brugge

Napoli heeft zondag met een eenvoudige 3-0-zege bij het laaggeklasseerde Spezia de koppositie in de Italiaanse Serie A verder verstevigd. In België eindigde de Nederlands getinte topper tussen Antwerp en Club Brugge in een doelpuntloos gelijkspel.

Het Napoli van trainer Luciano Spalletti komt door de overwinning op 56 punten. Dat zijn er zestien meer dan de eerste achtervolgers Internazionale en AS Roma.

Spezia, de nummer zeventien van de ranglijst, hield in de eerste helft nog knap stand en voorkwam enkele zekere doelpunten. De 0-0 verdween in de eerste minuut na rust van het scorebord. Een ongelukkige handsbal van Arkadiusz Reca leidde tot een strafschop voor Napoli, die de Georgiër Khvicha Kvaratskhelia benutte.

Daarna was het gedaan met het verzet van Spezia. Er volgden twee treffers van topscorer Victor Osimhen, die daarmee zijn productie van dit seizoen op zestien treffers bracht.

Napoli heeft na 21 wedstrijden in deze competitie al meer dan vijftig keer gescoord. Dat heeft de club niet eerder in de geschiedenis gepresteerd. Napoli plaatste zich eind vorig jaar op overtuigende wijze voor de knock-outfase van de Champions League, mede door in de groepsfase met 1-6 te winnen van Ajax.

Trainer Mark van Bommel moest met Antwerp genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel tegen Club Brugge. Foto: AFP

Kraker tussen Antwerp en Club Brugge levert geen winnaar op

De topper in de Belgische Jupiler Pro League tussen Royal Antwerp FC en Club Brugge leverde geen winnaar op: 0-0. Antwerp, de ploeg van trainer Mark van Bommel, behoudt daardoor wel de voorsprong van zes punten op Club Brugge.

Met Jurgen Ekkelenkamp, Vincent Janssen (beiden Antwerp), Bjorn Meijer en Noa Lang (Club Brugge) stonden bij de aftrap vier Nederlanders op het veld. Bij de thuisclub kwam winteraanwinst Gyrano Kerk direct na rust in het veld.

De subtoppers wisten weinig kansen te creëren. Janssen schoot kort na rust op de vuisten van doelman Simon Mignolet. Kerk was een keer gevaarlijk met een schot dat over het doel vloog.