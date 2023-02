Ajax Vrouwen wint op de valreep bij PSV en blijft in spoor van koploper FC Twente

De vrouwen van Ajax hebben zondag op de valreep drie punten veroverd in de kraker tegen PSV. De ploeg van coach Suzanne Bakker maakte in de laatste minuut van de reguliere speeltijd het winnende doelpunt.

Lisa Doorn kroonde zich vlak voor het laatste fluitsignaal tot matchwinner in Eindhoven. De verdediger kreeg de bal via PSV'er Kika van Es ietwat fortuinlijk voor haar voeten en schoot van dichtbij voortreffelijk binnen.

De andere goals vielen voor rust. Ajax kwam in de negentiende minuut op voorsprong via Chasity Grant, waarna PSV het initiatief overnam. Een treffer van Joëlle Smits werd afgekeurd wegens buitenspel, maar kort voor rust was het alsnog raak via Siri Worm. De middenvelder schoot een vrije trap fraai raak.

Ajax is de enige club die er dit seizoen in slaagt in het spoor te blijven van FC Twente, dat alle dertien wedstrijden tot nu toe won en een doelsaldo van 66-2 heeft. Ajax verloor tot nu toe in één wedstrijd punten. Dat was op bezoek bij FC Twente (3-1).