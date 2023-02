Feyenoord-fans applaudisseren voor ernstig zieke PSV-perschef Thijs Slegers

Het publiek in De Kuip heeft zondag tijdens de twaalfde minuut van de Eredivisie-topper Feyenoord-PSV massaal geapplaudisseerd voor de ernstig zieke PSV-perschef Thijs Slegers. De steunbetuiging was een initiatief van de supportersvereniging van de Rotterdamse club.

Ook de PSV-supporters in het uitvak klapten en zongen Slegers toe. Op een spandoek in het uitvak stond de tekst: "Thijs, eendracht maakt macht". Ook waren er Feyenoord-supporters met een spandoek voor Slegers. De spelers van de Eindhovense club droegen bij de opkomst T-shirts met de tekst "Sterkte Thijs!".

De 46-jarige Slegers maakte donderdag bekend dat hij ongeneeslijk ziek is, nadat hij een stamceloperatie had ondergaan vanwege acute leukemie. Hij riep mensen op zich in te schrijven als bloed- en stamceldonor. "Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel", schreef hij.

Een dag later hadden zich bij Stichting Matchis, de stamceldonorbank van Nederland, al elfhonderd nieuwe stamceldonoren gemeld. "Die kunnen we direct koppelen aan de oproep van Thijs", zei woordvoerder Bert Elbertse tegen NU.nl.

Slegers is sinds 2015 in dienst bij PSV. Hij werkte daarvoor bij Voetbal International, waar hij uitgroeide tot een van de bekendste voetbaljournalisten van Nederland.

"De afstotingsziekte die me al maanden dwarszit is geen halt toe te roepen", schreef Slegers donderdag in zijn verklaring. "Na een eerder geslaagde stamceltransplantatie zullen de naweeën me uiteindelijk fataal worden."