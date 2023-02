Opgeleefd Ajax wint ten koste van Cambuur ook tweede duel onder Heitinga

Ajax heeft zondagmiddag ook de tweede wedstrijd onder trainer John Heitinga gewonnen. De soeverein spelende landskampioen zette het zwakke SC Cambuur simpel opzij tijdens speelronde 20 van de Eredivisie: 0-5.

Tegen het verdedigend ingerichte Cambuur stortte Ajax voor rust al het fundament voor de drie punten dankzij treffers van Dusan Tadic en Steven Berghuis. Laatstgenoemde gooide het duel in de tweede helft op slot met een fraai doelpunt, waarna Brian Brobbey de 0-4 en 0-5 verzorgde.

Onder leiding van Heitinga, die het seizoen afmaakt als hoofdtrainer, rekenden de Amsterdammers vorige week al af met Excelsior: 1-4. Na de reeks van zeven Eredivisie-duels zonder zege die Alfred Schreuder zijn baan kostte, heeft Ajax nu zes van de maximale zes punten veroverd.

De Amsterdammers bekleden door de zege in Leeuwarden voorlopig de derde plaats met veertig punten. Koploper Feyenoord bezit er 42, AZ heeft 41 punten en PSV staat op 38 punten. Om 14.30 uur is de aftrap bij Feyenoord-PSV.

Ajax vervolgt het seizoen donderdagavond met een bezoek aan FC Twente in de achtste finales van het toernooi om de TOTO KNVB Beker. In de Eredivisie is RKC Waalwijk volgende week zondag de volgende tegenstander.

Donderdag gaat Ajax op bezoek bij FC Twente in het bekertoernooi. Foto: Pro Shots

Ajax loopt al in eerste helft weg bij Cambuur

Waar zijn voorganger Schreuder vaak minimaal één wijziging doorvoerde in zijn basiself, hield Heitinga tegen Cambuur vast aan het team dat vorige week met 1-4 zegevierde bij Excelsior. De uitslag van dat duel was geflatteerd: de Amsterdammers oogden zeer kwetsbaar bij balverlies en kwamen een paar keer goed weg.

Tegen Cambuur stond de organisatie bij Ajax veel beter, al had de zwak spelende thuisploeg weinig aanvallende intenties. De degradatiekandidaat trok zich massaal terug en verzamelde veel spelers achter de bal. Het was aan Ajax om een opening te vinden in de kleine ruimte. Daarin slaagden de hoofdstedelingen al na zestien minuten, toen Tadic doel trof na een combinatie met Davy Klaassen.

Ajax domineerde en tilde de marge in de 36e minuut naar twee. Na een prachtige actie van Mohammed Kudus, die Alex Bangura passeerde en de bal net binnenhield, kopte Berghuis raak. Vlak voor rust kreeg Silvester van der Water min of meer uit het niets een uitgelezen kans om iets terug te doen, maar de aanvaller stuitte op doelman Geronimo Rulli.

Programma Ajax: 9 februari: FC Twente-Ajax (KNVB-beker)

12 februari: Ajax-RKC Waalwijk (Eredivisie)

16 februari: Ajax-1. FC Union Berlin (Europa League)

19 februari: Ajax-Sparta Rotterdam (Eredivisie)

23 februari: 1. FC Union Berlin-Ajax

Berghuis slaat voor tweede keer toe

Ook na de onderbreking kreeg Cambuur geen voet aan de grond tegen het controlerende Ajax, dat via Kudus een riante mogelijkheid kreeg op de 0-3. Cambuur-keeper Robbin Ruiter bracht nog redding op de poging van de Ghanees, maar was na 63 minuten kansloos op de inzet van Berghuis, die op aangeven van Tadic de bal in de lange hoek plaatste.

Via invaller Brobbey, die de bal in het dak van het doel jaagde, liep Ajax na 79 minuten verder uit. De aanvaller nam in de blessuretijd ook de 0-5 voor zijn rekening. In de slotfase liet Heitinga ook de zestienjarige Jorrel Hato invallen, die daarmee zijn Eredivisie-debuut beleefde. Alleen Ryan Gravenberch en Clarence Seedorf waren jonger dan de verdediger bij hun vuurdoop namens Ajax in de competitie.