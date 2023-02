Feyenoord begint met Wellenreuther en Paixão, PSV zonder nieuwkomers

Bij afwezigheid van de geblesseerde Justin Bijlow verdedigt Timon Wellenreuther zondagmiddag in De Kuip het doel van Feyenoord in de Eredivisie-topper tegen PSV. Bij de Eindhovenaren beginnen aanwinsten Patrick van Aanholt en Thorgan Hazard op de bank.

Voor Wellenreuther betekent de kraker in De Kuip zijn officiële debuut voor Feyenoord. De Rotterdammers huren de oud-doelman van Willem II van Anderlecht. Bijlow liep vrijdag tijdens de training een polsbreuk op en is daardoor voor langere tijd uit de roulatie.

Ook in de defensie moet trainer Arne Slot noodgedwongen een wijziging doorvoeren. Quilindschy Hartman is ziek en wordt vervangen door Marcos López. Verder kiest Slot zoals verwacht voor Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko.

Zoals Slot al aankondigde wordt de geblesseerde Sebastian Szymanski op het middenveld vervangen door Quinten Timber. Deze linie bestaat verder uit aanvoerder Orkun Kökçü en Mats Wieffer.

Voorin kiest Slot op de vleugels voor Javairô Dilrosun en Igor Paixão, terwijl Alireza Jahanbakhsh op de bank zit. Santiago Giménez krijgt in de spitspositie opnieuw de voorkeur boven Danilo.

Foto: NU.nl

Til mag weer starten bij PSV

Bij PSV is er geen basisplaats voor Van Aanholt, die deze week overkwam van Galatasaray. Philipp Max is vertrokken naar Eintracht Frankfurt en Mauro Júnior is geschorst, maar met Phillipp Mwene heeft trainer Ruud van Nistelrooij nog een speler die linksback kan staan. De Oostenrijker mag starten in De Kuip, waardoor Van Aanholt nog niet debuteert in de basis. Verder wordt de defensie gevormd door Jordan Teze, Jarrad Branthwaite en Armando Obispo.

Op het middenveld is er een basisplaats voor ex-Feyenoorder Guus Til en ook Joey Veerman en Ibrahim Sangaré starten. Érick Gutiérrez is net als vorige week tegen Go Ahead Eagles gepasseerd.

In de aanval ruimt Van Nistelrooij opnieuw plek in voor Xavi Simons, Luuk de Jong en Anwar El Ghazi. Daardoor is er nog geen ruimte voor de van Borussia Dortmund gehuurd Hazard.

De topper tussen Feyenoord en PSV begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De Rotterdammers hebben momenteel vier punten meer dan PSV en kunnen voor eigen publiek een belangrijke slag slaan in de titelstrijd.