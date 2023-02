Ten Hag doet na opstootje bij United-Palace beklag over videoarbiter

Manchester United-manager Erik ten Hag was na de 2-1-zege op Crystal Palace van zaterdag niet te spreken over de videoarbiter, op wiens advies Casemiro een rode kaart kreeg. Volgens de Nederlander was de Braziliaan niet de enige speler die van het veld gestuurd had moeten worden.

"Het klopt dat Casemiro over de grens ging. Maar dat gold voor meer spelers", oordeelde Ten Hag in gesprek met de BBC. "Er moet één lijn worden getrokken."

Casemiro moest na zeventig minuten inrukken, op het moment dat Manchester United met 2-0 leidde door goals van Bruno Fernandes en Marcus Rashford. De controleur greep Will Hughes bij de keel tijdens een opstootje dat ontstond nadat Crystal Palace-middenvelder Jeffrey Schlupp een duw had uitgedeeld aan Antony, waardoor de ex-Ajacied tegen een reclamebord belandde.

"De speler van Crystal Palace begon. Je wil niet dat je spelers kwijtraakt doordat ze elkaar pijn doen, zoals ons vorige week overkwam met Christian Eriksen (Eriksen liep een zware blessure op bij een overtreding van Reading-aanvaller Andy Carroll, red.). Casemiro beschermde een van onze spelers én hij beschermde de speler die iemand van ons wilde aanvallen door hem terug te trekken. Hij wilde hem geen pijn doen."

Volgens Ten Hag had sowieso Jordan Ayew eveneens een rode kaart moeten krijgen. De speler van Crystal Palace greep Fred bij de keel. "Ik zag spelers van twee teams met elkaar knokken. Eén speler werd eruit gepikt en kreeg een rode kaart. Dat voelt niet goed."

De oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax is wel blij met hoe de spelers van Manchester United voor elkaar opkwamen. "De spirit is erg goed. Ze accepteren het gewoon niet als iemand van ons een ernstige blessure kan oplopen."

Ten Hag moet puzzelen door schorsing Casemiro en blessures

Casemiro is door zijn rode kaart automatisch voor drie wedstrijden geschorst. Dat betekent dat Ten Hag zal moeten puzzelen doordat Eriksen de komende maanden uit de roulatie is met een enkelblessure en Scott McTominay nog enkele weken deel uitmaakt van de ziekenboeg. Door een zware kniekwetsuur zit het seizoen van Donny van de Beek er al op.

Manchester United bekleedt na 21 speelrondes de derde plaats in de Premier League. Woensdag fungeren 'The Red Devils' als gastheer van Leeds United.