Clasie baalt als een stekker van puntenverlies AZ: 'We laten het gebeuren'

Jordy Clasie is enorm teleurgesteld door het puntenverlies dat AZ zaterdagavond leed op bezoek bij laagvlieger FC Volendam. Door het 1-1-gelijkspel verzuimden de Alkmaarders de koppositie over te nemen van Feyenoord, dat zondag nog speelt tegen PSV.

FC Volendam opende na 62 minuten de score via Xavier Mbuyamba, die toesloeg met het hoofd uit een vrije trap van Carel Eiting.

"Al dagenlang werd er bij ons op gehamerd dat we niet te makkelijk vrije trappen weg moeten geven, dat is namelijk een van hun manieren om tegen ons te scoren. We laten het gebeuren", vertelde Clasie voor de camera van ESPN. "Ik ben pissig, maar dat is toch logisch? Als je bovenin mee wil doen, moet je volwassen zijn."

Clasie erkende dat AZ veel moeite had met de defensieve speelwijze van FC Volendam, dat sinds de winterstop met veel mensen achter de bal speelt. "Dan is het aan ons om constant loopacties te maken, ook om ruimte te maken voor je medespelers. Dat is een verbeterpunt tegen dit soort tegenstanders."

Pas in de slotfase dwong AZ mogelijkheden af en viel ook de 1-1 van Jens Odgaard. Op dat moment was FC Volendam tot een tiental gereduceerd door een rode kaart van Gaetano Oristanio, die een harde overtreding had gemaakt op Clasie.

De top 5 in de Eredivisie: 1. Feyenoord 19- 42 (+27)

(+27) 2. AZ 20- 41 (+16)

(+16) 3. PSV 19- 38 (+24)

(+24) 4. Ajax 19- 37 (+30)

(+30) 5. FC Twente 19-36 (+19)

Trainer Jansen geeft credits aan FC Volendam

Trainer Pascal Jansen oordeelde dat de "afstemming voorin niet zuiver genoeg was". "Zij speelden met veel mensen achterin. Toch ontstonden er twee, drie momenten. En dan moet je scherp zijn. We hebben duidelijk twee punten verspeeld, maar ik wil ook de credits geven aan FC Volendam, dat sinds de winterstop met een heel andere mindset speelt."

Ondanks het tweede puntenverlies op rij - vorige week speelde AZ met 5-5 gelijk tegen FC Utrecht - blijven de Alkmaarders bovenin meedraaien. Clasie is niet zo bezig met de concurrentie. "Laten we maar niet naar anderen kijken, dat is het beste voor ons."