AZ verzuimt koppositie te pakken met gelijkspel tegen tiental Volendam

AZ is er zaterdag niet in geslaagd om de koppositie in de Eredivisie te pakken. De ploeg van trainer Pascal Jansen speelde met 1-1 gelijk tegen FC Volendam. De Alkmaarders maakten pas een paar minuten voor tijd gelijk.

Xavier Mbuyamba zorgde een kwartier na rust met een kopbal voor de 1-0. Pas toen FC Volendam door een rode kaart met tien man kwam te staan - Gaetano Oristanio moest vertrekken nadat hij vol op de kuit van Jordy Clasie had getrapt - viel de gelijkmaker via Jens Odgaard.

AZ blijft door het gelijkspel steken op de tweede plaats in de Eredivisie. De Alkmaarders hebben één punt minder dan koploper Feyenoord, dat zondag in De Kuip aantreedt tegen PSV. De Eindhovenaren staan derde met drie punten minder dan AZ.

AZ bleef ondanks het puntenverlies wel voor de zevende keer op rij ongeslagen in de competitie. De Noord-Hollanders verloren op 6 november op bezoek bij RKC Waalwijk voor het laatst.

Zaterdag staan er in de Eredivisie nog drie wedstrijden op het programma. Om 20.00 uur zijn FC Emmen-Vitesse en FC Utrecht-sc Heerenveen begonnen. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt bij Excelsior-RKC.

Xavier Mbuyamba kopt FC Volendam een kwartier na rust op voorsprong tegen AZ. Foto: ANP

AZ speelt matige wedstrijd in Volendam

AZ speelde een zeer matige wedstrijd in Volendam en mocht zich nog gelukkig prijzen met de puntendeling. Na een teleurstellende eerste helft kregen de bezoekers pas zes minuten na rust de eerste serieuze mogelijkheid om een doelpunt te maken. Een kopbal van Odgaard uit een corner van Jesper Karlsson ging echter voorlangs.

Volendam, dat voor rust al een aantal kleine kansen had gekregen, pakte een kwartier na rust een verdiende voorsprong. Mbuyamba kopte tegendraads binnen uit een fraaie vrije trap van Carel Eiting.

AZ had geen overtuigend antwoord op het spel van Volendam en werd in het zadel geholpen door Oristanio. Scheidsrechter Martin Pérez gaf in eerste instantie nog geel aan de Italiaan, maar na tussenkomst van de VAR trok de arbiter alsnog de rode kaart. Oristanio liet zich vervolgens van zijn slechtste kant zien en spuugde in de richting van Pérez.