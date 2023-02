Haller glundert na eerste goal voor Dortmund: 'Ik heb naar dit moment uitgekeken'

Sébastien Haller is enorm blij met zijn eerste doelpunt voor Borussia Dortmund. De van teelbalkanker herstelde spits maakte zaterdag de 3-1 in het gewonnen duel met SC Freiburg (5-1).

"Vanaf het eerste moment dat ik hoorde dat ik ziek was, heb ik naar dit moment uitgekeken", reageerde Haller tegenover de Duitse pers. "Toen ik scoorde leek het alsof het hele stadion ontplofte. Het was geweldig."

Haller kopte in minuut 51 raak uit een voorzet van Raphaël Guerreiro. De 28-jarige aanvaller was zichtbaar ontroerd na zijn treffer.

De afgelopen periode onderging Haller twee operaties en vier chemokuren. Hij debuteerde vorige maand voor Dortmund, nadat hij in de zomer was overgekomen van Ajax.

Dortmund staat door de overwinning gelijk met Bayern München, dat zondag nog in actie komt tegen VfL Wolfsburg. Union Berlin is koploper in de Bundesliga na de 2-1-zege op FSV Mainz. De komende tegenstander van Ajax in de Europa League heeft twee punten voorsprong op Bayern en Dortmund.