Klopp baalt van absentie Van Dijk na nieuwe dreun: 'Dit was onacceptabel'

Jürgen Klopp reageerde zaterdag ontgoocheld na de nieuwe afgang van Liverpool tegen Wolverhampton Wanderers (3-0). De manager gaf aan dat het team achterin een leider mist, doelend op de afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk.

Liverpool stond op Molineux binnen twaalf minuten op een 2-0-achterstand door een treffer van Craig Dawson en een eigen goal van Joël Matip. "Het eerst kwartier van onze kant was onacceptabel. Dit mag niet gebeuren. Hoe kan je zo beginnen als je er zo slecht voor staat?", reageerde Klopp bij Viaplay.

"We verliezen terecht met 3-0. De eerste keer dat Wolves na rust over de middenlijn kwam, werd meteen een doelpunt. Maar de nederlaag is terecht", benadrukte de Duitser. "Als je zo aan een wedstrijd begint, verdien je helemaal niets."

Liverpool is door het verlies al vier duels op rij zonder overwinning in de Premier League. 'The Reds' staan op de teleurstellende tiende plek.

Virgil van Dijk ontbrak de laatste zes duels vanwege een hamstringblessure. Foto: Getty Images

Klopp: 'Dit moet snel veranderen'

Klopp zei bij de BBC dat hij leiderschap in de verdediging mist. Van Dijk is door een kwetsuur al enige tijd uit de roulatie. "We krijgen wel vaker goals tegen. Maar hoe we deze doelpunten om de oren kregen, kan gewoon niet."

"Ja, we missen een leider in de verdediging, zeker bij die tegengoals. Maar we maken de kansen ook niet af. De laatste pass ging steeds verkeerd. Dit moet snel veranderen. Ik heb hier geen woorden voor, sorry."