PSG overleeft fraaie treffer Van den Boomen, Memphis valt in bij remise Atlético

Toulouse heeft zaterdag op bezoek bij Paris Saint-Germain net niet voor een stunt kunnen zorgen. Ondanks een fraai openingsdoelpunt van Branco van den Boomen verloor de nummer twaalf uit de Ligue 1 met 2-1. Invaller Memphis Depay speelde met Atlético Madrid gelijk tegen Getafe in La Liga: 1-1.

De 27-jarige Van den Boomen schoot in de twintigste minuut uit een vrije trap raak in de verre hoek. Voor de Nederlandse revelatie, die dit seizoen ook al zeven assists leverde, was het zijn vijfde doelpunt van het seizoen.