Emotionele Haller helpt Dortmund met eerste goal aan ruime zege op Freiburg

Sébastien Haller heeft zaterdag zijn eerste doelpunt gemaakt voor Borussia Dortmund in de Bundesliga. De van teelbalkanker herstelde Fransman nam tegen SC Freiburg de 3-1 voor zijn rekening. Mede dankzij de goal van Haller won Borussia Dortmund met 5-1.

De 28-jarige Haller was zichtbaar ontroerd nadat hij kort na rust van dichtbij met een kopbal voor de 3-1 had gezorgd. Het was de vierde keer dat hij in actie kwam voor de nummer drie uit de Bundesliga.

Haller ging begin dit seizoen voor ruim 30 miljoen euro van Ajax naar Dortmund. Vlak daarna werd hij gediagnosticeerd met teelbalkanker. In de afgelopen maanden onderging hij twee operaties en vier chemokuren.

Dortmund speelde het grootste gedeelte van de wedstrijd met een man meer omdat Kiliann Sildillia al in de zeventiende minuut met rood van het veld werd gestuurd. De Franse verdediger pakte binnen twee minuten twee keer geel.

Nico Schlotterbeck opende kort na rust de score. Lucas Höler zorgde nog wel voor een 1-1-ruststand. In de tweede helft boekte Dortmund dankzij Karim-David Adeyemi, Julian Brandt en Giovanni Reyna een overtuigende overwinning. Bij de thuisploeg viel Donyell Malen in de 71e minuut in. Doelman Mark Flekken stond onder de lat bij Freiburg.

Union voor minimaal één dag koploper

Dortmund kwam dankzij de zege in punten gelijk met Bayern München, dat zondag op bezoek gaat bij VfL Wolfsburg. Union Berlin, dat met 2-1 won van FSV Mainz, is de verrassende koploper in de Bundesliga met twee punten meer dan Bayern en Dortmund.

RB Leipzig verspeelde punten in de spannende titelstrijd in de Bundesliga. De ploeg van trainer Marco Rose speelde doelpuntloos gelijk bij FC Köln. Leipzig staat vierde en heeft drie punten minder dan koploper Union Berlin.