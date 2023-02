Nipte zege Ten Hag met United na rood Casemiro, afgang Liverpool en Gakpo

Het Manchester United van Erik ten Hag heeft zaterdag een benauwde zege geboekt op Cystal Palace (2-1). Na een rode kaart van Casemiro ontsnapten 'The Red Devils' in de slotfase aan de gelijkmaker. Liverpool ging met Cody Gakpo in de basis kansloos met 3-0 onderuit op bezoek bij Wolverhampton Wanderers.

United begon met Wout Weghorst in de basis voortvarend aan de wedstrijd en kreeg in de achtste minuut een strafschop na een handsbal van verdediger Will Hughes. Het buitenkansje werd onberispelijk benut door Bruno Fernandes.

Crystal Palace is bezig aan een prima seizoen en draait keurig mee in de middenmoot, maar kon op Old Trafford in het eerste uur geen vuist maken. Nadat de in topvorm verkerende Marcus Rashford na een uur spelen met een intikker voor 2-0 had gezorgd, leek United op een probleemloze middag te kunnen rekenen.

Een opstootje in de 65e minuut veranderde de wedstrijd. Een overtreding op Antony leidde tot veel duwen en trekken van beide kanten. Op aanraden van de VAR gaf scheidsrechter Simon Hooper rood aan Casemiro, die tegenstander Hughes met twee handen bij de keel had gegrepen.

Kort daarna bracht Palace-speler Jeffrey Schlupp de spanning terug in de wedstrijd door een corner die opnieuw werd ingebracht bij de tweede paal op miraculeuze wijze in het doel te laten verdwijnen: 2-1. In de slotfase ontsnapte het tiental van United aan de gelijkmaker. Onder meer Eberechi Eze liet na om de ploeg van Ten Hag puntenverlies te bezorgen.

Door de overwinning profiteerde Manchester United optimaal van de verrassende 1-0-nederlaag van Arsenal op bezoek bij Everton. De ploeg van Ten Hag staat nu op acht punten van de koploper, die wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Stand top Premier League 1. Arsenal 20-50 (+58) 2. Manchester City 20-45 (+33) 3. Manchester United 21-42 (+8) 4. Newcastle United 20-39 (+22) 5. Tottenham Hotspur 21-36 (+9) 6. Brentford 21-33 (+7)

Liverpool komt maar niet uit crisis

Met Gakpo in de basis - maar zonder de geblesseerde Virgil van Dijk - liep Liverpool tegen een nieuwe nederlaag aan. De Premier League-kampioen van 2020 begon dramatisch aan de wedstrijd tegen Wolves. Liverpool keek al na twaalf minuten tegen een 2-0-achterstand aan door een eigen doelpunt van Joël Matip en een schot van verdediger Craig Dawson.

Na rust drong Liverpool wel aan, maar wist de ploeg van manager Jürgen Klopp weinig uitgespeelde kansen te creëren. In de 74e minuut vergrootte middenvelder Rúben Neves de malaise bij Liverpool door 3-0 te maken.

Gakpo - die kort voor tijd gewisseld werd - kwam weinig in het stuk voor. De aanvaller staat na zes wedstrijden in het shirt van Liverpool nog droog qua goals en assists.

Liverpool is na deze nederlaag al vier wedstrijden op rij zonder zege in de Premier League. De ploeg van Klopp staat zeer teleurstellend tiende in de Premier League. Wolves bezet de vijftiende plek.

Leicester City won in een spectaculair duel met 2-4 op bezoek bij Aston Villa. Promovendus Brentford was met 3-0 te sterk voor hekkensluiter Southampton en Brighton won met veel moeite van Bournemouth: 1-0.