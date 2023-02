Heitinga kiest bij Ajax voor dezelfde basiself als vorige week

Ajax treedt om 12.15 uur tegen SC Cambuur aan met dezelfde elf basisspelers als vorige week tegen Excelsior (1-4-winst). Ajax-trainer John Heitinga breekt daarmee met het beleid van zijn voorganger Alfred Schreuder, die veelvuldig wijzingen aanbracht in zijn basisopstelling.

Heitinga's voorganger Schreuder bracht elke week wel een wijziging aan in zijn basiself, maar daar wil zijn opvolger van af. "Het allerbelangrijkste is vastigheden creëren. We willen vaker in vaste samenstellingen gaan spelen. Het is aan de spelers om een plek te verdienen", zei de trainer op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd.