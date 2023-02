Chelsea stelt teleur na gesmijt met miljoenen: 'Het moet gaan klikken'

Trainer Graham Potter zegt dat Chelsea tijd nodig heeft om een hecht team te worden, nadat de club in de afgelopen transferperiode 329 miljoen euro had uitgegeven aan spelers. In de eerste Premier League-wedstrijd na het verstrijken van de deadline bleven de Londenaren in de stadsderby tegen Fulham steken op 0-0.

"Naar mijn mening hebben we een sterke groep spelers. Nu moet het gaan klikken, we moeten een hecht team worden. Daar is werk te verrichten", concludeerde Potter, die tegen Fulham de duurste twee nieuwkomers, Mykhaylo Mudryk (70 miljoen euro) en Enzo Fernández (121 miljoen euro), liet debuteren in de basis. David Fofana (12 miljoen euro) en Noni Madueke (35 miljoen euro) kregen als invaller voor het eerst minuten op Stamford Bridge.

Chelsea was wel beter dan Fulham, maar veel kansen werden niet gecreëerd. Kai Havertz was op aangeven van Hakim Ziyech, die na zijn afgeketste overgang naar Paris Saint-Germain weer eens de kans kreeg, het dichtst bij een goal. De Duitser schoot vlak voor rust op de paal.

Ziyech en Havertz spelen al 2,5 jaar samen, maar verder moeten veel spelers nog aan elkaar wennen bij Chelsea, beseft Potter. Afgelopen zomer gaf Chelsea ook al bijna 300 miljoen euro uit aan transfers. "Fulham speelt al een tijd samen, wij zitten in een andere fase. We misten de connectie, de soepelheid en het vertrouwen van een team dat elkaar kent."

'Ik snap dat er vragen komen'

Anderzijds erkende Potter dat er na al die investeringen meer verwacht mag worden van Chelsea, dat deze winter ook nog Benoît Badiashile (38 miljoen euro) en Malo Gusto (30 miljoen) vastlegde, terwijl grootverdiener João Félix gehuurd werd van Atlético Madrid.

"Ik snap dat er vragen komen, omdat we spelers met grote prijskaartjes hebben gehaald. Maar dat hoort erbij. Spelers moeten zich aanpassen aan een nieuw land en een nieuwe competitie. We hebben tijd nodig."