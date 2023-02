Neuer botst met leiding Bayern: 'Gevoel dat mijn hart eruit werd gerukt'

Manuel Neuer heeft hard uitgehaald naar de leiding van Bayern München. De geblesseerde doelman en aanvoerder snapt niets van het ontslag van keeperstrainer Toni Tapalovic en noemt het zelfs het "wreedste" dat hij in zijn carrière heeft meegemaakt. Bestuursvoorzitter Oliver Kahn vindt dat de 36-jarige Neuer te ver is gegaan met zijn uitspraken.

In een interview met The Athletic reageerde Neuer vrijdag voor het eerst op het vertrek van Tapalovic, die anderhalve week geleden na ruim elf jaar weg moest vanwege een "verschil van inzicht". De 117-voudig Duits international was totaal verrast door het nieuws.

"Het was een klap voor me, terwijl ik al op de grond lag", zei Neuer, die herstellende is van een beenbreuk. "Ik had het gevoel dat mijn hart eruit werd gerukt. Ja, het was het wreedste dat ik in mijn carrière heb meegemaakt. En ik heb veel meegemaakt."

Het is geen geheim dat Neuer en de zes jaar oudere Tapalovic een vriendschappelijke band hebben, maar volgens Neuer doet dat nu niet ter zake. "We waren altijd in staat om werk en privé te scheiden. Ik begrijp dat het misschien klinkt alsof ik niet objectief of niet geloofwaardig ben, maar ik kan echt het verschil zien", vertelde Neuer, die benadrukte dat hij niet de enige Bayern-keeper is die kapot is van het gedwongen vertrek van Tapalovic. "Heel ons keepersgroepje was in tranen. Toni was populair bij de hele ploeg."

Neuer, die bezig is aan zijn twaalfde seizoen in München, noemde de manier waarop er een einde kwam aan de lange en succesvolle samenwerking tussen Bayern en Tapalovic extreem pijnlijk. "We willen anders zijn bij Bayern, namelijk een familie. En dat gebeurt dit. Het is triest voor iedereen."

Toni Tapalovic en Manuel Neuer in april 2021. Foto: Getty Images

'Dit past niet bij een aanvoerder van Bayern'

In het interview sprak Neuer al de verwachting uit dat de clubleiding niet blij zal zijn met zijn uitspraken, en dat blijkt. Bestuursvoorzitter Kahn zei zaterdag in een reactie tegenover het Duitse persbureau DPA dat hij in gesprek wil met de doelman, die dit seizoen niet meer in actie komt door zijn beenbreuk.

"Wat Manuel gezegd heeft over het vertrek van Tapalovic past niet bij een aanvoerder en komt niet overeen met de waarden van Bayern", zei de oud-doelman. "Bovendien doet hij zijn uitspraken op een verkeerd moment. Er komen belangrijke wedstrijden aan."

Kahn begrijpt wel dat Neuer persoonlijk is geraakt door het vertrek van Tapalovic. "Daar waren we ons ook van bewust toen we het Manuel vertelden en uitlegden. Het was geen makkelijk besluit om afscheid te nemen van Tapalovic, maar het is wel het beste voor het team."

De eerstvolgende wedstrijd van Bayern München begint zondag om 17.30 uur, uit tegen VfL Wolfsburg. De Bundesliga-koploper beleefde een slechte start van 2023, waardoor de voorsprong op de concurrentie is geslonken.