Chelsea bijt zich met basisklant Ziyech en debutant Madueke stuk op Fulham

Het kooplustige Chelsea is er vrijdag voor eigen publiek niet in geslaagd om stadgenoot Fulham in de Premier League te verslaan. Met Hakim Ziyech in de basis en Noni Madueke als invaller kwamen 'The Blues' niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.

Chelsea-manager Graham Potter beloofde Ziyech een belangrijke rol na zijn afgeketste transfer naar Paris Saint-Germain en in het duel met Fulham maakte hij die woorden direct waar. De spelmaker begon in de basis, net als recordaankoop Enzo Fernández.

Ziyech liet zich vlak voor rust gelden bij Chelsea, dat teleurstellend tiende staat in de Premier League. De Marokkaans international zette Kai Havertz met een fraai boogballetje alleen voor de keeper. De Duitser kon de pass net niet promoveren tot een doelpunt. Zijn poging eindigde op de paal.

Direct na rust kwam ook Madueke binnen de lijnen bij Chelsea. De debutant, die voor zo'n 35 miljoen euro overkwam van PSV, kreeg recent nog een domper te verwerken. De club mocht maar drie van de winteraanwinsten voor de Champions League inschrijven en de aanvaller viel buiten de boot.

Debutanten zorgen vooral in slotfase voor gevaar

Met Madueke en Raheem Sterling (de vervanger van Ziyech) binnen de lijnen drong Chelsea in de tweede helft aan. De van Benfica overgenomen middenvelder Fernández zag zijn schot van afstand net naast gaan.

David Datro Fofana, een van de andere winteraanwinsten, maakte ook zijn debuut. Hij had de winnende goal vlak voor tijd op zijn voet. De aanvaller, overgekomen van het Noorse Molde FK, was Fulham-doelman Bernd Leno al gepasseerd. Zijn poging stuitte op de inglijdende verdediger Tim Ream.