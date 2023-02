Sparta verlengt ongeslagen Eredivisie-reeks, maar wint ook bij Fortuna niet

Sparta Rotterdam is er vrijdag niet in geslaagd om de drie punten mee te nemen vanuit het Fortuna Sittard Stadion. In Limburg speelde de revelatie van dit Eredivisie-seizoen doelpuntloos gelijk.

De neutrale toeschouwer werd niet bepaald verwend in Sittard, waar de wedstrijd nog hoopvol begon. Oguzhan Özyakup probeerde het in de zesde minuut met een schot in de korte hoek, maar de kersverse Speler van de Maand Nick Olij bracht fraai redding.

In het restant van het duel was Fortuna zonder tal van kansen te creëren overwegend sterker. Sparta, dat deze transferperiode smaakmaker Sven Mijnans verloor, wist nauwelijks kansen te creëren. Younes Namli kreeg een kwartier voor tijd de grootste mogelijkheid. Zijn poging stuitte op doelman Ivar Pandur.

Voor Sparta, de nummer zes van de ranglijst, zal het punt als een verlies voelen. Desondanks houdt de Rotterdamse club haar ongeslagen reeks in de Eredivisie in stand. De ploeg van trainer Maurice Steijn is nu negen duels op rij ongeslagen, de langste reeks sinds 1992 (dertien).

In Sittard trad Sparta niet met het gebruikelijke uittenue aan. De Rotterdamse club speelde in een speciaal zwart tenue om clubicoon Jules Deelder te eren. De kleur zwart was onlosmakelijk verbonden met de dichter en ras-Spartaan, die eind 2019 na een kort ziekbed overleed.