Heracles herpakt zich met grote zege, ADO en Advocaat zetten sterke reeks voort

Heracles Almelo heeft vrijdag de slechte reeks in de Keuken Kampioen Divisie beëindigd door overtuigend met Jong FC Utrecht af te rekenen: 6-1. Hoogvliegers FC Eindhoven, Almere City en VVV-Venlo gingen onderuit, terwijl het ADO Den Haag van Dick Advocaat met 2-1 won van NAC Breda.

Heracles had geen kind aan hekkensluiter Jong FC Utrecht. De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie stond al na acht minuten op 1-0 door een benutte strafschop van Nikolai Laursen.

Heracles boekte de eerste overwinning in vier competitiewedstrijden. De ploeg van coach John Lammers speelde eerder gelijk tegen Jong AZ en verloor van FC Eindhoven en koploper PEC Zwolle.

De achtervolgers van Heracles gingen allemaal onderuit. Nummer drie Eindhoven zakte door het ijs tegen FC Dordrecht (4-0). Tidjany Chabrol Touré was de grote man bij de thuisploeg met twee goals. Het gat tussen Eindhoven en Heracles is inmiddels acht punten.

Almere City moest de drie punten aan Jong PSV laten (1-2). Jason van Duiven deed opnieuw van zich spreken bij de Eindhovenaren met twee goals. De openingstreffer van de aanvaller - een stift van grote afstand - was het hoogtepunt. Van Duiven heeft nu drie duels op rij gescoord.

VVV was in een doelpuntrijke wedstrijd niet opgewassen tegen Jong AZ: 4-3. Mexx Meerdink en Nick Venema maakten beiden twee doelpunten voor hun teams. Door de drie punten klimmen de Alkmaarders naar de zevende plek, met een punt achterstand op VVV.

Dick Advocaat verloor alleen zijn eerste wedstrijd met ADO Den Haag, in december tegen Almere City (4-1).

ADO breidde tegen NAC de sterke reeks onder Advocaat uit. De residentieclub won in eigen huis met moeite van de ploeg van Peter Hyballa: 2-1. ADO-spits Thomas Verheydt kreeg in blessuretijd nog rood. ADO is inmiddels zes competitieduels ongeslagen (drie zeges, drie remises).