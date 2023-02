Ontketende Kalma leidt FC Twente Vrouwen met vier goals naar monsterzege

Delen via E-mail

FC Twente Vrouwen heeft vrijdag ook de dertiende wedstrijd in de Vrouwen Eredivisie in winst omgezet. Spits Fenna Kalma gidste de tukkers met vier doelpunten naar een grote overwinning tegen Telstar: 9-0.

Kalma schroefde haar totale productie dit seizoen op naar 25 doelpunten. De Eredivisie-topscorer maakte in de eerste helft een hattrick. Na rust vond Kalma eenmaal het net tegen de nummer tien van de Eredivisie.

Marit Auee en Elena Dhont waren in het eerste bedrijf ook trefzeker voor Twente. Dhont belandde na rust opnieuw op het scoreformulier, net als Suzanne Giesen en Naomi Pattiwael.

Kalma is hard op weg haar doelpuntenaantal van vorig seizoen te verbeteren. De Oranje-international maakte toen 33 doelpunten in 24 duels. Er resteren nog zeven wedstrijden in de Eredivisie.