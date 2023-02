Overmars en Ajax werken mee aan onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Marc Overmars verleent zijn medewerking aan het onderzoek van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) rond het grensoverschrijdende gedrag binnen Ajax. Dat bevestigt een woordvoerder van de oud-voetbaldirecteur van Ajax tegen de NOS.

Het ISR klaagde vorig jaar nog over een gebrek aan medewerking vanuit zowel Ajax als kamp-Overmars. Het onderzoek wilde daardoor destijds niet op gang komen. Inmiddels - bijna een jaar na het vertrek van Overmars bij Ajax - is het onderzoek mede dankzij een betere medewerking nog in volle gang.

In september beantwoordde Overmars schriftelijke vragen die gesteld werden door het ISR. "Wat we hebben gezegd, is vertrouwelijk. Wij proberen onze volledige medewerking te verlenen aan dit onderzoek", reageert de woordvoerder van Overmars.

De zegsman van Overmars zegt de uitkomsten van het tuchtonderzoek af te wachten. Overmars werkt inmiddels bij Royal Antwerp, waar hij de leiding heeft over het voetbalbeleid. De voormalig aanvaller moet het na een licht infarct eind december wel tijdelijk rustig aan te doen.

Marc Overmars werkt tegenwoordig bij Royal Antwerp. Foto: ANP

Binnenkort meer duidelijkheid verwacht

Ook Ajax heeft de afgelopen maanden meerdere keren contact gehad met het ISR, zo bevestigt een woordvoerder aan de NOS. "Op ons initiatief heeft een Ajax-afvaardiging begin juni een bespreking gehad met het bestuur van het ISR", zegt een woordvoerder van de Amsterdamse club.

"Later in die maand hebben wij bij het ISR een gesprek gehad met de aanklager. In de tussentijd is ook schriftelijke communicatie geweest vanuit Ajax aan het ISR", vertelt de woordvoerder, die zich niet kan vinden in het eerdere bericht dat de club moeizaam meewerkte.

Binnenkort komt de onderzoekscommissie van het ISR weer bijeen om de balans op te maken. Dan zal worden bekeken of er voldoende aanleiding is om een tuchtzaak te starten of niet. Het ISR, dat erop toeziet dat de leden van een beroepsgroep zich aan de gedragsregels houden, kan sancties opleggen.