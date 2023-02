Sparta-keeper Olij houdt Pavlidis achter zich bij verkiezing Speler van de Maand

Nick Olij is vrijdag verkozen tot Eredivisie-speler van de maand. De keeper van Sparta Rotterdam hield onder anderen AZ-spits Vangelis Pavlidis achter zich.

Sparta is de revelatie van dit Eredivisie-seizoen en daar heeft Olij een grote rol in gespeeld. De Rotterdammers staan zesde met slechts zeventien tegentreffers. Alleen koploper Feyenoord en FC Twente kregen minder doelpunten om de oren.

In januari hoefde Olij in vijf wedstrijden slechts één keer de bal uit het net halen. De 27-jarige doelman hield onder meer in de uitwedstrijd tegen PSV knap de nul. Hij is bezig aan zijn eerste seizoen in Rotterdam. De afgelopen drie jaar stond Olij in de Keuken Kampioen Divisie bij NAC Breda onder de lat.

Olij houdt Pavlidis nipt achter zich. De Griekse spits van AZ scoorde in de eerste maand van het jaar liefst zesmaal in vijf duels, met onder meer een hattrick in het spektakelstuk (5-5) tegen FC Utrecht.

In die wedstrijd maakte zijn landgenoot Anastasios Douvikas er ook drie. De aanvaller van de Domstedelingen kwam in januari echter te weinig in actie om voor de verkiezing in aanmerking te komen.