Ronaldo helpt Al Nassr met eerste doelpunt op de valreep aan gelijkspel

Cristiano Ronaldo heeft vrijdag zijn eerste doelpunt gemaakt voor het Saoedische Al Nassr. De 37-jarige aanvaller voorkwam tegen middenmoter Al Fateh puntenverlies door in blessuretijd een penalty te benutten: 2-2.

Anderson Talisca maakte vlak voor rust de gelijkmaker, maar Al Fateh kwam in de tweede helft weer op voorsprong via Sofiane Bendebka. Ronaldo zorgde vlak voor tijd met een rake strafschop voor een puntendeling. Even later kreeg Talisca van Al Nassr nog rood.