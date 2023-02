Chelsea schrijft van PSV gekochte Madueke niet in voor Champions League

Delen via E-mail

Chelsea heeft aankoop Noni Madueke niet ingeschreven voor de Champions League. De van PSV overgekomen aanvaller kan daardoor niet voor de Engelse club uitkomen in het miljoenenbal.

De regels van de UEFA schrijven voor dat clubs voor de start van de knock-outfase maar drie nieuwe spelers mogen inschrijven. Chelsea heeft in de winterse transfermarkt zeven nieuwe spelers gehaald voor ongeveer 330 miljoen euro.

Hakim Ziyech is wel ingeschreven, net als de aan zijn herstel werkende Franse international N'Golo Kante. Pierre-Emerick Aubameyang is van de lijst geschrapt. De 33-jarige aanvaller speelde in de groepsfase alle duels van Chelsea mee, maar moet nu plaatsmaken voor de aankopen.