Bayern-coach Nagelsmann gelooft PSG niet: 'Verwacht Mbappé er gewoon bij'

Bayern München-trainer Julian Nagelsmann zet zijn vraagtekens bij het statement van Paris Saint-Germain over de blessure van Kylian Mbappé. De sterspeler zou de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League missen, maar Nagelsmann denkt dat PSG alleen maar zand in de ogen probeert te strooien.

Nagelsmann werd vrijdag op de persconferentie gevraagd naar het statement van Paris Saint-Germain van een dag eerder. De club uit Parijs deelde dat Mbappé drie weken niet inzetbaar is en zo de thuiswedstrijd tegen Bayern München op 14 februari mist.

PSG liet in het midden wat voor blessure de Fransman precies had opgelopen. Dat zorgt voor wantrouwen bij Nagelsmann. "Het is onduidelijk waar hij last van heeft, het statement op de site van PSG was behoorlijk vaag", zei de trainer van Bayern.

"Ik geloof niet dat hij die wedstrijd gaat missen en verwacht hem er gewoon bij tegen ons", vervolgde de 35-jarige Nagelsmann. "Ik kan me echt niet voorstellen dat hij die wedstrijd mist."

Naast Mbappé zitten ook Neymar en Sergio Ramos in de ziekenboeg bij PSG. Neymar kampt met spierklachten en zal de groepstraining volgende week hervatten. Ook Ramos wordt op tijd terug verwacht voor de kraker tegen Bayern.

Julian Nagelsmann in gesprek met de pers. Foto: AP

Nagelsmann rekent tegen PSG niet op Mané

Nagelsmann heeft zelf ook de nodige personele problemen. Zo mist hij Sadio Mané al weken met een beenblessure. Tegen Paris Saint-Germain zal de Senegalees er volgens Nagelsmann nog niet bij zijn. "Het ziet er goed uit, maar tegen PSG ontbreekt hij nog."

Ook Ryan Gravenberch is gehavend, maar over zijn klachten maakt Nagelsmann zich geen zorgen. "Zijn knie is wat gekneusd. We zullen morgen tijdens de training zien hoe het ervoor staat", zei hij in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg die zondag op het programma staat.