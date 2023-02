Klopp ergert zich aan koopwoede Chelsea en heeft positief nieuws over Van Dijk

Jürgen Klopp heeft vrijdag zijn verbazing uitgesproken over de strapatsen van Chelsea op de transfermarkt. De Liverpool-trainer begrijpt niet waar de Londense club al het geld vandaan haalt. Daarnaast had hij positief nieuws over de blessure van Virgil van Dijk.

Chelsea heeft de afgelopen transferperiode ongekend huisgehouden op de transfermarkt. De Londense club trok het afgelopen jaar voor meer dan 600 miljoen euro aan spelers aan. Onder anderen Enzo Fernández, Noni Madueke en Mykhailo Mudryk werden gekocht.

"Het zijn allemaal echt goede voetballers. Wat dat betreft zeg ik 'gefeliciteerd' tegen ze", vertelde Klopp op zijn persconferentie. "Maar ik snap niet hoe dit mogelijk is."

"Zonder mijn advocaat ga ik hier niets over zeggen", vervolgde de Duitse trainer, om er snel aan toe te voegen dat hij een grapje maakte. "Chelsea heeft voor grote bedragen spelers gehaald. Als je dat kan doen, moet je het doen. Maar ik snap het niet. Het is ook niet aan mij om uit te leggen hoe dit werkt."

Klopp lijkt binnenkort weer te kunnen beschikken over Van Dijk, die sinds begin dit jaar aan de kant staat met een hamstringblessure. Volgens de Liverpool-trainer sluit de Nederlandse verdediger komende week weer aan bij de groepstraining.