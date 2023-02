Slot bevestigt basisplaats Timber bij Feyenoord in topper tegen PSV

Quinten Timber zal zondag starten voor Feyenoord in de Eredivisie-kraker tegen PSV. Trainer Arne Slot bevestigt vrijdag op de persconferentie dat de middenvelder de geblesseerde Sebastian Szymanski zal vervangen.

Timber liep in december tijdens een oefenduel met FC Emmen een voetblessure op, maar keerde vorige maand sneller dan verwacht terug op het veld. De middenvelder kwam de laatste drie duels als invaller binnen de lijnen.

Slot verwacht dat Timber zeker een uur kan spelen tegen PSV. "Hij heeft een goede trainingsweek gehad en we hebben hem dinsdag niet gebruikt in het oefenduel met Vitesse. Dit met het idee dat hij in staat zou moeten zijn om langer dan een helft te kunnen spelen tegen PSV."

Naast Szymanski mist de koploper van de Eredivisie ook de al langer geblesseerde Gernot Trauner tegen PSV. De rest van de Feyenoord-selectie is beschikbaar.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij gaf eerder op de dag aan dat Feyenoord titelfavoriet is. Slot noemt het "een fantastisch compliment" van de oud-spits. "Als andere clubs zo naar je kijken, dan is dat heel mooi."

"Niet alleen het feit dat we favoriet zijn in zijn ogen is een compliment, maar vooral ook de toevoegingen van Ruud over de stabiliteit, organisatie en manier van spelen. Zaken waar we elke dag heel hard voor werken."

Arne Slot en Feyenoord konden afgelopen transferperiode Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki niet binnenhalen.. Foto: Pro Shots

Feyenoord greep naast Van den Belt en Zerrouki

Feyenoord hoopte zich in de winterse transfermarkt te versterken. Slot bevestigt dat de club bezig was met onder anderen Thomas van den Belt (PEC Zwolle) en Ramiz Zerrouki (FC Twente). De begeerde middenvelders maakten uiteindelijk geen transfer.

"Er waren meer clubs die Van den Belt wilden hebben", zegt Slot over het 21-jarige talent. "Dat is niet gelukt, maar die clubs zullen het komende zomer weer proberen. Wij ook, denk ik."

Slot erkent dat Feyenoord ook lang bezig is geweest met Zerrouki. "Maar het is het goed recht van FC Twente om 'nee' te zeggen. Wij dachten dat we een goed bod hadden gedaan, maar Twente blijkbaar niet."

Feyenoord heeft een voorsprong van twee punten op nummer twee AZ. PSV staat derde in de Eredivisie met vier punten achterstand. De wedstrijd tussen Feyenoord en PSV in De Kuip begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.