Kersverse PSV'ers Van Aanholt en Hazard kunnen spelen tegen Feyenoord

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft zondag in de topper tegen Feyenoord de beschikking over Patrick van Aanholt en Thorgan Hazard. Beide nieuwelingen zijn fit, al kunnen ze nog geen hele wedstrijd spelen.

"Ze zijn trainingsfit, maar ze moeten wel worden 'opgebouwd' in trainingsminuten. We willen ze niet vanaf het begin over de kop jagen", zei Van Nistelrooij vrijdag op zijn persconferentie.

"We gaan goed kijken hoe we het gaan invullen. Dat ze aan de wedstrijd beginnen en dan worden gewisseld, sluit ik niet uit. Ze zijn in ieder geval fit genoeg om een goede bijdrage te leveren."

PSV versterkte zich op de slotdag van de transfermarkt met beide spelers. Zowel de 32-jarige Van Aanholt (Galatasaray) als de 29-jarige Hazard (Borussia Dortmund) wordt gehuurd door de Eindhovenaren.

Van Nistelrooij aangeslagen door nieuws over perschef Ruud van Nistelrooij is zwaar aangeslagen na het slechte nieuws over Thijs Slegers, de perschef van PSV. De 46-jarige Slegers werd een paar jaar geleden getroffen door leukemie en maakte donderdag bekend dat hij niet meer beter wordt. "Het is een mokerslag", zei Van Nistelrooij. "We moeten dit heel goed verwerken met elkaar. Als je je gaat inbeelden hoe dit voor hem en zijn gezin is, dan is dat zeer verdrietig."

'Feyenoord is titelfavoriet'

Van Nistelrooij noemde koploper Feyenoord titelfavoriet. "Ze maken een stabiele indruk en hebben maar één keer verloren", zei de 46-jarige oud-topspits over de concurrent uit Rotterdam.

"Feyenoord heeft zich direct geplaatst voor de achtste finales van de Europa League en in de winterstop is de selectie bij elkaar gebleven. Hun trainer, Arne Slot, is bezig aan zijn tweede seizoen. Dat alles bij elkaar, kun je er niet meer voor weglopen."

De Feyenoorders willen het zelf nog niet over de titel hebben. "Maar of zij het wel of niet roepen, maakt mij niet uit. Het zijn de feiten. Of ze te bescheiden zijn? Dat denk ik wel. Geen woorden, maar daden. Wat wil je anders?"

Feyenoord-PSV begint zondag om 14.30 uur. De wedstrijd in De Kuip staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Bij een overwinning nadert PSV koploper Feyenoord tot op een punt.