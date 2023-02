Hekkensluiter FC Groningen ontslaat bekritiseerde technisch directeur Fledderus

FC Groningen heeft vrijdag afscheid genomen van technisch directeur Mark-Jan Fledderus. De hekkensluiter van de Eredivisie ziet geen perspectief meer om door te gaan met de flink bekritiseerde oud-middenvelder.

Onder Fledderus' bewind is FC Groningen flink afgegleden. Na een twaalfde plek van vorig seizoen staat de 'Trots van het Noorden' nu laatste, mede doordat aankopen niet overtuigen. In november werd trainer Frank Wormuth al na vier maanden ontslagen.

De directeur was sinds 2019 in dienst bij de club waarvoor hij ook als speler uitkwam. "Ik ben altijd strijdvaardig en had nog steeds de ambitie FC Groningen tegen de wind in vooruit te helpen, maar het houdt hier voor mij jammer genoeg op."