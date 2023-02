Messi zet deur voor deelname aan WK van 2026 toch op een kier

Lionel Messi sluit niet langer uit dat hij toch meedoet aan het WK van 2026. De wereldkampioen zei de afgelopen maanden telkens dat het WK in Qatar zijn laatste wereldkampioenschap zou zijn, maar zet de deur voor de volgende editie nu toch op een kier.

"Ik hou van voetballen en ik hou van wat ik doe. Zolang ik goed in mijn vel zit, me fit voel en er plezier in blijf houden, ga ik door. Maar het WK is nog wel ver weg", zegt Messi in een interview met het Argentijnse Olé.