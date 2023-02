Real Madrid blijft in spoor Barcelona, geplaagd Juventus in beker wel succesvol

Real Madrid heeft donderdagavond een probleemloze overwinning geboekt in La Liga. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti rekende na rust af met Valencia (2-0) en houdt zicht op koploper FC Barcelona. In Italië deed het geplaagde Juventus wat vertrouwen op door ten koste van Lazio de halve finales van de Coppa Italia te bereiken.

Antonio Rüdiger leek Real Madrid in de blessuretijd van de eerste helft al op voorsprong te zetten. De Duitser kopte raak uit een corner, maar de VAR zag dat Valencia-middenvelder Yunus Musah door Karim Benzema naar de grond werd gewerkt. Scheidsrechter Javier Alberola Rojas deelde die lezing en keurde de goal af.

Aan het begin van de tweede helft nam Real alsnog in rap tempo afstand van Valencia, dat teleurstellend in het rechterrijtje staat. Marco Asensio tekende in de 52e minuut met een verrassend afstandsschot voor de openingstreffer. Nog geen drie minuten later werkte Vinícius Júnior na een lange sprint de 2-0 binnen.

Twintig minuten voor tijd moest Valencia na een opzienbarende actie van Gabriel Paulista met tien man verder. De Braziliaanse verdediger werd gepasseerd door landgenoot Vinícius Júnior en uitte zijn frustratie door de aanvaller van Real bewust hard omver te schoppen. Het kwam hem op een directe rode kaart te staan.

Het was de eerste wedstrijd van Valencia na het ontslag van trainer Gennaro Gattuso, die maandag op straat was gezet. Justin Kluivert was er niet bij in Estadio Santiago Bernabéu. De Valencia-aanvaller, die dit seizoen tot dusver drie keer heeft gescoord, ontbrak vanwege een blessure in de selectie.

Real Madrid blijft door de overwinning op Valencia in het spoor van koploper FC Barcelona. De Catalanen hebben nog wel vijf punten meer dan de Madrilenen. Valencia staat met twintig punten op de veertiende plaats.

Juventus ten koste van Lazio naar halve finales Coppa Italia

In Italië deed Juventus - na drie competitiewedstrijden zonder overwinning - goede zaken door ten koste van Lazio de halve finales van de Coppa Italia te bereiken. Het werd 1-0 in Turijn dankzij een doelpunt van Gleison Bremer.

Juventus kwam aan het einde van een tamme eerste helft op voorsprong. Voormalig FC Groningen-aanvaller Filip Kostic vond met een scherpe voorzet het hoofd van Bremer, die eerder bij de bal was dan doelman Luís Maximiano en raak kopte.

De halvefinaleplaats is een opsteker voor Juventus na een zware periode. Bij de 'Oude Dame' zijn vorige maand maar liefst vijftien punten in mindering gebracht vanwege betrokkenheid bij een grootschalige fraudezaak. Juventus speelt daardoor een kansloos seizoen in de Serie A.

Juventus zit nog wel in de Europa League en blijft door de overwinning op Lazio ook in de race om de Coppa Italia voor de vijftiende keer te winnen. In de halve finales wacht een krachtmeting met Internazionale, dat dinsdag Atalanta uitschakelde. Vorig jaar won Inter de Coppa Italia door Juventus in de finale te verslaan. De andere halve finale van deze editie gaat tussen Cremonese en Fiorentina.

In België verzuimde Ruud Vormer met Zulte Waregem een eerste stap naar de finale van het bekertoernooi te zetten. De heenwedstrijd tegen KV Mechelen in de halve eindstrijd ging met 1-2 verloren. De return is pas op 28 februari. De andere halve finale gaat tussen Union en het Antwerp van trainer Mark van Bommel.