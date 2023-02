Heitinga wil als trainer van Ajax vaker met dezelfde opstelling spelen

John Heitinga glimt van trots door zijn aanstelling als trainer van Ajax. De oud-verdediger, die donderdag een contract tot het einde van het seizoen heeft getekend, hoopt de Amsterdammers na een moeizame eerste seizoenshelft wél naar succes te kunnen leiden.

"Ik denk dat ik het Ajax-DNA heb. Hopelijk kan ik dat vertalen naar de groep", zegt de 39-jarige Heitinga in gesprek met Ajax TV. "Dit is wel een moment voor mij om trots op te zijn. Ik heb er heel veel zin en ik hoop dat ik er met mijn staf van ga genieten."

Na het ontslag van Alfred Schreuder werd Heitinga vorige week van Jong Ajax gepromoveerd naar het eerste elftal. Onder zijn leiding won Ajax zondag met 1-4 bij Excelsior. Donderdag maakte de club bekend dat de 87-voudig international de rest van het seizoen voor de groep staat.

Heitinga, die tussen 2001 en 2008 voor Ajax speelde en in 2015 nog even terugkeerde, hoefde niet lang na te denken toen hem werd gevraagd het seizoen af te maken als hoofdtrainer. "Ik wist natuurlijk niet of en wanneer ik de kans kreeg. Het enige wat ik kon doen, is me goed voorbereiden."

In zijn nieuwe rol wordt Heitinga bijgestaan door de ervaren Dwight Lodeweges, die als extra assistent-trainer is aangetrokken. Met de nieuwe impuls in de technische staf moet Ajax zich terug zien te vechten in de strijd om de landstitel. Daarnaast hoopt de 36-voudig landskampioen nog hoge ogen te gooien in de Europa League en de TOTO KNVB Beker.

John Heitinga debuteerde afgelopen zondag als interim-trainer van Ajax en mag het seizoen nu afmaken. Foto: Pro Shots

'Het draait maar om één ding en dat is kampioen worden'

In de Eredivisie staat Ajax momenteel op de vierde plek in de Eredivisie, al is het verschil met koploper Feyenoord slechts vijf punten. "We weten dat het bij Ajax maar om één ding draait en dat is kampioen worden", zegt Heitinga, die al voor ogen heeft hoe hij zijn stempel wil drukken als nieuwe trainer.

Zijn voorganger Schreuder bracht elke week wel een wijziging aan in zijn basiself, maar daar wil zijn opvolger van af. "Het allerbelangrijkste is vastigheden creëren. We willen vaker in vaste samenstellingen gaan spelen. Het is aan de spelers om een plek te verdienen. Daarnaast wil ik aanvallend spelen. We willen dominant zijn, veel kansen creëren en scoren. Dat hoort bij Ajax."

In de tweede wedstrijd onder Heitinga neemt Ajax het zondag in Leeuwarden op tegen SC Cambuur. Vier dagen later wacht in De Grolsch Veste de lastige uitwedstrijd tegen FC Twente in de achtste finales van de KNVB-beker.