Clubicoon Immers keert als jeugdtrainer terug bij oude liefde ADO Den Haag

Lex Immers gaat aan de slag in de jeugdopleiding van ADO Den Haag. De Hagenaar, die 262 officiële wedstrijden voor de club uit de hofstad speelde, is aangesteld als talentcoach en spitsentrainer.

De 36-jarige Immers gaat zich bij ADO bezighouden met spelers vanaf het elftal onder 15 jaar. Het is zijn eerste klus sinds hij in de zomer van 2021 een punt achter zijn profcarrière heeft gezet. Immers speelt nog wel bij amateurclub Scheveningen in de Tweede Divisie.

"De liefde voor het spelletje stroomt door mijn aderen. Net als de liefde voor ADO Den Haag, de club waar ik zoveel mooie herinneringen heb", zegt Immers. "Natuurlijk zal ik mijn ervaringen als speler hierbij gebruiken en op de jongens proberen over te brengen hoe het is om te mogen spelen voor deze mooie club."

Immers doorliep zelf ook de jeugdopleiding van ADO Den Haag en maakte in 2007 bij de club zijn debuut in het betaald voetbal. Vijf jaar later dwong de aanvallende middenvelder een transfer naar Feyenoord af. Via Cardiff City en Club Brugge keerde Immers in 2017 terug bij zijn jeugdliefde, waar hij nog eens drie seizoenen speelde.

In 262 officiële wedstrijden voor ADO was Immers goed voor 48 doelpunten en 31 assists. Na zijn vertrek in de zomer van 2020 speelde de geboren Hagenaar nog een seizoen voor NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie. Ook ADO komt momenteel uit op het tweede niveau.

"We hoeven natuurlijk niemand uit te leggen wat Lex voor deze club heeft betekend en dat is andersom niet anders", zegt Albert van der Dussen, directeur van de jeugdopleiding. "We zijn zeer verheugd dat een clubicoon als Lex zich nu gaat bezighouden met de ontwikkeling van onze eigen talenten."