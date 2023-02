Chelsea-coach Potter belooft Ziyech belangrijke rol na mislopen transfer

Manager Graham Potter weet zeker dat Hakim Ziyech dit seizoen nog van waarde gaat zijn voor Chelsea. 'The Blues' probeerden de oud-Ajacied op Deadline Day aan Paris Saint-Germain te verhuren, maar door geblunder van de Londenaren was het papierwerk niet op tijd ingediend.

"Hakim is een professional die zijn situatie begrijpt", zei Potter donderdag op zijn persconferentie. "Hij is terug in Engeland en heeft vanmorgen alweer getraind. Hakim is beschikbaar voor de wedstrijd tegen Fulham van vrijdag. Hij zal de rest van dit seizoen een belangrijke speler voor ons worden."

De 29-jarige Ziyech stond de laatste twee competitieduels weliswaar in de basis, maar hij is dit seizoen niet verzekerd van speelminuten. Bovendien gaf Chelsea vorige maand meer dan 300 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, waardoor de Marokkaans international op een zijspoor dreigt te belanden.

Paris Saint-Germain bood Ziyech een uitweg. De huurtransfer leek in kannen en kruiken, maar al snel bleek dat Chelsea de juiste formulieren niet voor de transferdeadline had ingediend. PSG ving in een beroepszaak bot bij de Franse voetbalbond, waardoor Ziyech in principe tot de zomer speler van Chelsea blijft.

Hakim Ziyech zag een transfer naar Paris Saint-Germain in rook opgaan. Foto: Getty Images

'Er komen een paar ongemakkelijke gesprekken aan'

Potter realiseert zich dat hij door de vele aanwinsten voor een luxeprobleem staat. Chelsea trok de portemonnee voor onder anderen Enzo Fernández, Mykhailo Mudryk, Benoît Badiashile en PSV-aanvaller Noni Madueke, maar de kwaliteitsimpuls brengt een hoofdpijndossier met zich mee.

Chelsea mag bij de UEFA slechts drie spelers inschrijven voor het restant van het Europese seizoen. Donderdagavond moet de lijst zijn ingediend. "Ik zal een aantal ongemakkelijke gesprekken moeten voeren. Maar dat is de realiteit waarin we nu zitten", zei Potter, die ook in eigen land een luxeprobleem voorziet.

"Er kunnen er maar elf spelen en ik kan niet iedereen in mijn wedstrijdselectie opnemen. Daardoor zullen er altijd wat teleurgestelde spelers zijn. Maar je hoort mij niet klagen. We hebben heel veel goede spelers. Ik zie het als een leuke en mooie uitdaging."