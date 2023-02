PSG zonder geblesseerde Mbappé in eerste CL-duel met Bayern München

Delen via E-mail

Paris Saint-Germain moet het in de heenwedstrijd tegen Bayern München in de achtste finales van de Champions League zonder Kylian Mbappé doen. De sterspeler staat drie weken aan de kant vanwege een dijbeenblessure.

De 24-jarige Mbappé liep de kwetsuur woensdagavond op tijdens de met 3-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Montpellier. De Franse spits, die in dat duel tot twee keer toe een strafschop miste, viel na twintig minuten uit.

PSG-coach Christophe Galtier klonk na de wedstrijd nog optimistisch, maar uit onderzoeken is gebleken dat Mbappé drie weken moet revalideren. Het heenduel met Bayern München op 14 februari is daardoor niet haalbaar.

Mbappé mist daarnaast de competitiewedstrijden tegen Toulouse FC, AS Monaco en Lille OSC. Ook het uitduel met Olympique Marseille in de achtste finales van de Coupe de France komt te vroeg voor de Fransman. De return tegen Bayern München, die op 8 maart wordt gespeeld, is normaal gesproken wel haalbaar.