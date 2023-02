United-aanvaller Greenwood wordt niet vervolgd voor poging tot verkrachting

Alle aanklachten tegen Manchester United-aanvaller Mason Greenwood zijn ingetrokken, meldt de politie in Manchester donderdag. De 21-jarige Engelsman werd een jaar geleden opgepakt op verdenking van verkrachting en mishandeling van zijn ex-vriendin.

Greenwood werd vorig jaar aangehouden op verdenking van verkrachting in 2021. Zijn toenmalige vriendin had op sociale media foto's van verwondingen aan haar lichaam gedeeld. Ook publiceerde ze een spraakbericht, waarin Greenwood haar min of meer dwingt tot seks.

Een woordvoerder van de openbaar aanklager vertelt aan Manchester Evening News dat er nieuw bewijsmateriaal is opgedoken. "Ook hebben kroongetuigen hun verklaringen ingetrokken. Dit alles betekende dat er weinig zicht was op een veroordeling. We voelen ons gezien de omstandigheden genoodzaakt de zaak stop te zetten."

"We hebben ons besluit aan alle partijen uitgelegd. We willen wel benadrukken dat we mogelijke slachtoffers altijd aanmoedigen naar voren te komen en hun verhaal te vertellen aan de politie."

De aanklachten tegen Greenwood waren in een eerder stadium al afgezwakt. Eerst werd hij nog verdacht van verkrachting, maar dat veranderde in poging tot verkrachting en mishandeling met fysiek letsel tot gevolg.

United besloot Greenwood vorig jaar na zijn arrestatie meteen te schorsen. Bovendien raakte de enkelvoudig international zijn sponsorcontract met Nike kwijt.