Varane stopt verrassend op 29-jarige leeftijd als international van Frankrijk

Raphaël Varane stopt op 29-jarige leeftijd als international van Frankrijk, meldt de verdediger donderdag op sociale media. Varane werd in 2018 wereldkampioen met 'Les Bleus'. Op het afgelopen WK verloor hij met Frankrijk in de finale na penalty's van Argentinië.

Varane debuteerde in 2013 op negentienjarige leeftijd voor Frankrijk. Hij kwam in totaal 93 keer uit voor de nationale ploeg. Naast het WK 2018 won hij met Frankrijk ook de Nations League in 2021.

"Tien jaar lang mijn geweldige land vertegenwoordigen heb ik als een enorme eer ervaren", schrijft Varane op sociale media. "Ik heb enkele maanden nagedacht over dit besluit. Het voelt voor mij als het juiste moment om te stoppen."

De verdediger van Manchester United noemt het winnen van de wereldtitel in 2018 het absolute hoogtepunt van zijn carrière. "Ik zal het nooit vergeten. Ik voel nog dagelijks de emoties van die dag, 15 juli 2018. Dit was een van de hoogtepunten van mijn leven."

Varane bedankt bondscoach Didier Deschamps en zijn teamgenoten, maar vooral de fans van Frankrijk voor alle steun in de afgelopen jaren. "Zelfs na de verloren WK-finale vorig jaar werden we als helden onthaald. Zulke momenten ga ik zeker missen. Maar de tijd is gekomen om het stokje door te geven aan een nieuwe generatie."

Raphaël Varane werd met Frankrijk in 2018 wereldkampioen door in de finale Kroatië met 4-2 te verslaan. Foto: Getty Images

Frankrijk mist Varane tegen Nederland

Deschamps gaat de inbreng van zijn viceaanvoerder missen. "Raphaël heeft het gevoel dat zijn avontuur bij Frankrijk klaar is. Ik wil hem bedanken voor zijn enorme toewijding de laatste tien jaar. Hij heeft een cruciale rol gespeeld in de successen van de ploeg."

Varane zegt niet waarom hij stopt bij Frankrijk. Diverse Franse media melden dat de fysieke slijtage haar tol heeft geëist bij de verdediger, die meer hersteltijd tussen wedstrijden nodig zou hebben. Ook zou Varane meer tijd met zijn gezin willen doorbrengen.

De verdediger is de vijfde grote naam van Frankrijk die na het WK een punt achter zijn interlandloopbaan zette. Ook keepers Hugo Lloris (36) en Steve Mandanda (37), middenvelder Blaise Matuidi (35) en spits Karim Benzema (35) namen afscheid. Benzema was geselecteerd voor het WK in Qatar, maar haakte op het laatste moment geblesseerd af.