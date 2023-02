Heitinga maakt seizoen af als Ajax-trainer en krijgt Lodeweges als extra assistent

John Heitinga maakt het seizoen af als trainer van Ajax, zo heeft de landskampioen donderdag bekendgemaakt. De oud-verdediger neemt daarmee definitief de taken over van de op 26 januari ontslagen Alfred Schreuder. Dwight Lodeweges zal als een van zijn assistenten fungeren.

Heitinga werd een dag na het vertrek van Schreuder al naar voren geschoven door het bestuur van de landskampioen. Met de oud-international aan het roer rekende Ajax zondag af met Excelsior (1-4). Daarmee maakten de Amsterdammers een einde aan een serie van zeven Eredivisie-duels zonder zege, een evenaring van een negatief clubrecord.

De 39-jarige Heitinga stond sinds medio 2021 voor de spelersgroep van Jong Ajax, dat hij afgelopen seizoen leidde naar de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen najaar verlengde de oud-verdediger zijn contract bij Ajax tot medio 2025.

Algemeen directeur Edwin van der Sar voerde de afgelopen dagen meerdere gesprekken met Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, die verantwoordelijk zijn voor het technische beleid, over de opvolging van Schreuder. Ook Heitinga schoof daarbij een aantal keer aan.

"We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste oplossing is. John volgt een zorgvuldige en geleidelijke weg, waardoor hij zich de afgelopen jaren erg goed ontwikkeld heeft als trainer", laat Van der Sar weten. "We hebben veel vertrouwen in de kwaliteiten van John en de visie die hij uitsprak."

Heitinga is de jongste Ajax-hoofdtrainer sinds Ronald Koeman. De huidige Oranje-bondscoach was 38 jaar toen hij eind 2001 werd benoemd tot opvolger van de ontslagen Co Adriaanse.

De Ajax-spelers vieren een doelpunt tijdens het duel met Excelsior van afgelopen weekend. Foto: Pro Shots

Lodeweges was eerder assistent van Koeman bij Oranje

De 65-jarige Lodeweges heeft een omvangrijk cv. De geboren Canadees was eerder hoofdtrainer van onder meer FC Groningen, SC Cambuur en sc Heerenveen en interim-trainer van PSV. De laatste jaren fungeerde hij vooral als assistent, zoals van Koeman bij Oranje tussen 2018 en 2020.

Lodeweges werd onlangs benoemd tot lid van de raad van commissarissen van sc Heerenveen, maar die functie legt hij neer vanwege zijn indiensttreding bij Ajax. "Zijn kennis en jarenlange ervaring zorgen ervoor dat hij complementair is aan John en de rest van de staf", zegt Van der Sar.

Met het vertrek van Schreuder moest ook zijn assistent Matthias Kaltenbach wijken bij Ajax. Michael Reiziger en Richard Witschge blijven aan als lid van de technische staf en moeten samen met Heitinga en Lodeweges voor een kentering zorgen bij de Amsterdammers.

Heitinga was als speler gedurende twee periodes actief voor Ajax: tussen 2001 en 2008 en in het seizoen 2015/2016. De oud-verdediger genoot ook zijn opleiding bij de Amsterdammers. Heitinga veroverde als speler twee keer de titel met Ajax: in 2002 en 2004. In 2002, 2006 en 2007 won de verdediger met de Amsterdammers het toernooi om de KNVB-beker.

Medio 2008 verruilde Heitinga Ajax voor Atlético Madrid, waarna hij ook nog Everton, Fulham en Hertha BSC diende voordat hij in 2015 terugkeerde bij de Amsterdammers. Voor Oranje speelde hij 87 interlands en was hij actief op de EK's van 2004, 2008 en 2012 en de WK's van 2006 en 2010.

Ajax is bezig aan teleurstellend seizoen

Na negentien speelrondes bekleedt Ajax de zeer teleurstellende vierde plaats in de Eredivisie, op vijf punten van lijstaanvoerder Feyenoord. Zondag gaan de hoofdstedelingen op bezoek bij laagvlieger SC Cambuur.

Alleen de kampioen plaatst zich dit seizoen rechtstreeks voor de zeer lucratieve Champions League. De nummer twee moet de voorronden van het miljardenbal in.

In de tussenronde van de Europa League duelleert Ajax op 16 en 23 februari met 1. FC Union Berlin, dat sensationeel tweede staat in de Bundesliga. De Amsterdammers degradeerden naar het tweede Europese niveau door de derde plaats in hun Champions League-poule. Met name de 1-6-nederlaag tegen Napoli - Ajax' grootste verlies in Europees verband - kwam als een mokerslag aan.

Ajax is ondanks alle sportieve malheur nog op drie fronten actief. In de achtste finales van het toernooi om de KNVB-beker gaat de ploeg van Heitinga volgende week donderdag op bezoek bij FC Twente.