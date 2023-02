Fiorentina aanvaardt excuses teleurgestelde Amrabat na 'pijnlijke' transfersoap

Sofyan Amrabat heeft woensdag zijn excuses aangeboden aan de selectie en staf van Fiorentina voor de wijze waarop hij een transfer naar FC Barcelona probeerde te forceren. Trainer Vincenzo Italiano verwacht dat de middenvelder nu volledig gefocust is op zijn prestaties bij de Italiaanse club.

Barcelona meldde zich in de laatste dagen van de winterse transfermarkt bij Fiorentina voor de 26-jarige Amrabat. De Marokkaans international was dinsdag afwezig op de training vanwege de belangstelling van de koploper van La Liga. De clubs kwamen uiteindelijk niet tot een akkoord.

Italiano had Amrabat woensdag aanvankelijk buiten de selectie gehouden voor het bekerduel met Torino (2-1-winst). De coach nam hem in genade aan nadat de speler door het stof was gegaan. Amrabat viel een kwartier voor tijd in tegen Torino.

"Amrabat was van slag door alle gebeurtenissen', zei Italiano na afloop van de bekerzege. "Maar hij heeft uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid genomen en excuses aangeboden. Hij moet nu tot de zomer alles geven voor de club."

Fiorentina-trainer Vincenzo Italiano: "Sofyan Amrabat is een topspeler." Foto: Getty Images

Voorzitter baalt van 'pijnlijke' soap rond Amrabat

Italiano is blij dat hij nog altijd de beschikking heeft over Amrabat. "Hij is een topspeler. De transfermarkt is altijd een sportieve tragedie voor trainers. Het is altijd prettig wanneer het transferwindow weer sluit. Dan kunnen we ons weer richten op de wedstrijden."

Fiorentina-voorzitter Rocco Commisso baalde van de "pijnlijke" transfersoap rond Amrabat. "Maar het is gelopen zoals we hadden verwacht. We hadden een maand geleden al gezegd dat niemand te koop was. En dat meenden we."