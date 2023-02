PSG-coach accepteert mislopen van Ziyech: 'Dit zijn nu eenmaal de gevaren'

Paris Saint-Germain-coach Christophe Galtier zit er niet erg mee dat hij er niet in is geslaagd Hakim Ziyech naar de club te halen. De Fransman accepteert de situatie zoals die is.

Ziyech leek dinsdag op de slotdag van de transfermarkt verrassend op huurbasis van Chelsea naar PSG te gaan en was al in Parijs. Door gestuntel van Chelsea ging de overstap van de oud-Ajacied alsnog niet door.

De Londense club leverde een paar keer de verkeerde documenten aan en was uiteindelijk te laat met de juiste formulieren. PSG ging een dag later tevergeefs in beroep.

"We wilden een vervanger voor Pablo Sarabia (die naar Wolverhampton Wanderers vertrok, red.). Helaas ging de komst van Ziyech niet door. Maar dat zijn nu eenmaal de gevaren van de transfermarkt", zei Galtier woensdag nadat hij met PSG van Montpellier had gewonnen.

"We moeten dit accepteren. Voor zover ik weet, ligt de schuld niet bij PSG. Ik heb nog genoeg goede spelers en de jonge spelers zullen in de komende maanden kans op speeltijd krijgen."

Blessure Mbappé lijkt mee te vallen

Een van de goede spelers waar Galtier op doelde is uiteraard Kylian Mbappé. De spits beleefde persoonlijk een dramatische avond in Montpellier door tot twee keer toe een penalty te missen en geblesseerd uit te vallen.

Volgens Galtier valt de blessure mee. "Hij kreeg een tik op zijn knie en een spier en is uit voorzorg gewisseld. We weten nog niet precies wat het is", zei de Fransman.

"Het kan een kneuzing zijn of een bloeduitstorting. In ieder geval lijkt het niet heel erg. We hebben een heel druk wedstrijdschema en dan kan hij natuurlijk geen risico's nemen."