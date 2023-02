Ten Hag vindt ondanks finaleplek dat United hoger niveau moet aantikken

Hoewel Erik ten Hag zijn eerste finaleplek met Manchester United te pakken heeft, is de manager niet tevreden over de manier waarop dat gebeurde. Hij verwacht meer van zijn ploeg.

United was woensdagavond op eigen veld met 2-0 te sterk voor Nottingham Forest, dat vorige week in het heenduel ook al werd verslagen. Ten Hag was vooral ontevreden over het spel dat United voor rust liet zien.

"Eerlijk gezegd was de eerste helft niet geweldig. Het tempo was te laag, we creëerden niets en gaven kansen weg. Dat mag niet gebeuren. De tweede helft was wat beter", zei Ten Hag na de wedstrijd op Old Trafford.

"We willen iedere dag beter worden. We hebben een goede selectie en moeten de lat hoog leggen. Als we dat niveau niet halen, zijn we niet blij. Vooral voor rust was ik dus niet blij. Als United-speler moet je een bepaald niveau aantikken."

'Heb dit met Ajax ook meegemaakt'

De thuiszege van United kreeg na rust gestalte door goals van Anthony Martial en Fred. In de finale op 26 februari wacht Newcastle United, dat in de aanloop naar de wedstrijd op Wembley veel meer vrije dagen heeft dan de ploeg van Ten Hag (acht om drie).

Ten Hag wilde daar niet al te zwaar aan tillen en verwees naar de met Ajax gewonnen KNVB-beker in 2019. Toen had hij met de Amsterdammers eveneens veel minder voorbereidingstijd dan tegenstander Willem II.

"Het mag duidelijk zijn dat Newcastle in het voordeel is, maar uiteindelijk gaat het om je houding en mentaliteit. Ik heb dit met Ajax al eens meegemaakt, dus ik weet hoe we ermee moeten omgaan."