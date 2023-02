Blind debuteert en boekt met Bayern in bekertoernooi eerste zege van 2023

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Daley Blind heeft woensdag zijn officiële debuut in het shirt van Bayern München gemaakt. Met de oud-Ajacied als invaller won 'Der Rekordmeister' in de achtste finales van het Duitse bekertoernooi simpel bij FSV Mainz: 0-4.

Blind kwam na ruim een uur spelen tegelijkertijd met landgenoot Ryan Gravenberch het veld in. De verdediger speelt sinds zijn veelbesproken breuk met Ajax bij Bayern, waar ook Matthijs de Ligt onder contract staat. Hij deed de hele wedstrijd mee.

De 32-jarige Blind speelde aan de linkerkant van de defensie van Bayern, dat nauwelijks in de problemen kwam. Bij de eerste drie Bundesliga-wedstrijden na de winterstop had de 99-voudig international van Oranje steeds de hele wedstrijd toegekeken.

In de eerste helft zag Blind vanaf de bank dat Bayern weinig problemen had met Mainz, dat halverwege al met 0-3 achter stond. Bij de openingsgoal van Eric Maxim Choupo-Moting kwam het voorbereidende werk van João Cancelo, die deze week op huurbasis overkwam van Manchester City.

Door de overwinning is Bayern zeker van een plek bij de laatste acht in de strijd om de DFB-Pokal. Eerder plaatsten Union Berlin, VfB Stuttgart en RB Leipzig zich voor de kwartfinales. Leipzig won eerder op de dag simpel van Hoffenheim, dat via Kasper Dolberg nog wel op het scorebord kwam (3-1).