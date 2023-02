United wint opnieuw van Nottingham en bereikt eerste finale onder Ten Hag

Manchester United heeft zich woensdag eenvoudig geplaatst voor de finale om de League Cup. De ploeg van manager Erik ten Hag won voor de tweede keer in één week van Nottingham Forest: 2-0.

United stond door de 0-3-zege in de heenwedstrijd al met één been in de finale, maar dat was voor Ten Hag geen reden om te rouleren. De tukker ziet de League Cup als een hoofdprijs en koos voor veel vaste waarden, waaronder Wout Weghorst, Bruno Fernandes en Antony.

Wout Weghorst, die vorige week tegen Forest nog zijn eerste treffer voor United maakte, was voor rust met een kopbal het dichtst bij de 1-0. Zijn poging raakte de paal, waardoor hij nog even moet wachten op zijn eerste treffer op Old Trafford.

Na rust nam Manchester United mede dankzij twee assists van invaller Marcus Rashford alsnog afstand van Nottingham Forest. De aanvaller bediende Anthony Martial in de 73e minuut en zag drie minuten later hoe Fred de bal van dichtbij binnen werkte.

Marcus Rashford was met twee assists weer eens belangrijk voor United. Foto: Getty Images

Ten Hag kan United aan eerste prijs sinds 2017 helpen

Het is voor Manchester United de eerste finaleplek in een binnenlands toernooi sinds mei 2018. Toen verloor de Engelse recordkampioen in de strijd om de FA Cup van Chelsea (1-0). United won de League Cup vijf keer en in 2017 voor het laatst. Dat is tevens de laatste keer dat United een prijs won.

Voor Ten Hag, die sinds deze zomer aan het roer staat in Manchester, is het zijn eerste kans op een prijs met de Engelse topclub. Verder maakt de trainer met zijn ploeg nog kans op de FA Cup en de Europa League. In de competitie staat United op de vierde plek.