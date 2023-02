RKC wint inhaalwedstrijd tegen Go Ahead ondanks schitterende treffer Fontán

RKC Waalwijk heeft woensdag de inhaalwedstrijd in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles gewonnen. De Brabanders versloegen de Deventenaren met 3-1 ondanks een schitterende treffer van José Fontán.

RKC kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Mats Seuntjens. De aanvaller schoot raak in de rechterhoek na voorbereidend werk van Yassin Oukili. Kort daarvoor claimde Go Ahead een penalty, maar na tussenkomst van de VAR ging de bal niet op de stip.

Op slag van rust kwam Go Ahead op schitterende wijze langszij. Fontán volleerde de bal in de kruising uit een vrije trap van Oliver Edvardsen, die in de tweede helft geblesseerd uitviel.

Na rust was het lang wachten op kansen, tot een kleine twintig minuten voor tijd. Kramer kopte raak uit een voorzet van Seuntjens. Even later besliste Oukili de wedstrijd via een prachtig afstandsschot in de rechterbovenhoek.

Dankzij de overwinning klimt RKC naar de negende plaats. Go Ahead heeft zes punten minder en staat twaalfde. De Deventenaren hebben vier punten voorsprong op nummer zestien FC Emmen.