Mbappé mist penalty twee keer en valt uit bij zege PSG, De Jong wint met Barça

Kylian Mbappé heeft woensdag een dramatische avond beleefd bij Paris Saint-Germain. De sterspeler miste tot tweemaal toe een penalty en viel ook nog geblesseerd uit in de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Montpellier. In Spanje verstevigde FC Barcelona de koppositie door een 1-2-zege op Real Betis.

Mbappé kreeg in de tiende minuut via een penalty de uitgelezen kans om PSG op voorsprong te brengen tegen Montpellier. Hij zag zijn inzet gekeerd worden door Benjamin Lecomte, maar mocht de strafschop overnemen. In de herkansing raakte Mbappé de paal en schoot hij uit de rebound voor open doel over.

Tien minuten later werd het leed nog groter voor Mbappé. De aanvaller kon vanwege een blessure niet verder en moest zich laten vervangen. PSG had het behoorlijk lastig met Montpellier en zag doelpunten van Lionel Messi en Achraf Hakimi afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Fabián Ruiz bracht de Parijzenaars kort na rust met een intikker wel op voorsprong. De Spanjaard leverde ook een fraaie assist bij de 0-2 van Messi. Arnaud Nordin bracht de spanning in de slotfase terug, maar invaller Warren Zaire-Emery besliste het duel in blessuretijd alsnog.

Raphinha opende halverwege de tweede helft de score voor Barça via een intikker. Tien minuten voor tijd verdubbelde Robert Lewandowski de marge met een schot van dichtbij. Jules Koundé bracht Betis even later terug in de wedstrijd door de bal in eigen doel te tikken, maar een punt zat er niet meer in voor de thuisploeg.