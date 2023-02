In genade aangenomen Amrabat wint met Fiorentina, goal Dessers bij bekerstunt

Fiorentina heeft woensdag ten koste van Torino de laatste vier van het Italiaanse bekertoernooi bereikt. Met de veelbesproken Sofyan Amrabat als invaller won de ploeg uit Florence met 2-1 voor eigen publiek. Het Cremonese van Cyriel Dessers schakelde AS Roma later op de dag verrassend uit.

Amrabat kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen bij Fiorentina, waar hij normaal gesproken een vaste waarde is. De 26-jarige middenvelder zag een dag eerder een droomtransfer naar FC Barcelona niet doorgaan. De Catalaanse club kon het niet eens worden met Fiorentina.

Aanvankelijk werd de verbolgen Amrabat buiten de selectie gelaten, maar een dag later lijkt de kou alweer uit de lucht. Zijn excuses werden aanvaard door trainer Vincenzo Italiano en zijn ploeggenoten.

Amrabat viel bij een 1-0-voorsprong in tegen Torino, waar Perr Schuurs de hele wedstrijd speelde. In de 65e minuut had Luka Jovic de tweevoudig Italiaans landskampioen op voorsprong gekopt. Jonathan Ikone verdubbelde kort voor tijd de marge.

Yann Karamoh maakte het duel in de blessuretijd nog even spannend, maar Torino slaagde er niet in een verlenging eruit te slepen. Door de nipte zege voegt Fiorentina zich voor het tweede jaar op rij bij de laatste vier van het bekertoernooi.

Een brede glimlach op het gezicht van Cyriel Dessers. Foto: Getty Images

Dessers helpt Cremonese aan stunt bij AS Roma

In de halve finale is Cremonese verrassend de tegenstander van Fiorentina. De hekkensluiter van de Serie A, die dit seizoen nog geen competitiewedstrijd won, schakelde eerder al Napoli uit en stuntte dit keer tegen AS Roma: 1-2.

Dessers eiste voor rust de hoofdrol voor zich op door een penalty te verdienen en die vervolgens zelf in de bovenhoek binnen te schieten. Het leidde tot enorme frustratie bij AS Roma-trainer José Mourinho, die het rustsignaal niet afwachtte en vier minuten voor tijd naar binnen ging.

De coach bracht direct na rust vier nieuwe spelers in, maar dat leverde voor de Portugees niet het gewenste effect op. Door een eigen goal van Zeki Celik kwam Roma op een 0-2-achterstand, waarna de ploeg van Mourinho alleen nog tot een aansluitingstreffer van Andrea Belotti kwam.

Halve finales Coppa Italia Internazionale-Juventus/Lazio

Fiorentina-Cremonese

Van Bommel verliest met Antwerp door goal Nieuwkoop

In België ging Royal Antwerp onderuit in de halve finales van het bekertoernooi. De ploeg van coach Van Bommel verloor de heenwedstrijd bij Union Saint-Gilloise met 1-0 door een goal van Nieuwkoop, die in de slotfase raak kopte.

Bij Antwerp hadden Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp en Calvin Stengs een basisplaats, terwijl Gyrano Kerk in de slotfase inviel. Bij Union verscheen Nieuwkoop aan de aftrap en bleef Oussama El Azzouzi op de bank.