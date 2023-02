Amrabat wint dag na mislopen droomtransfer met Fiorentina in bekertoernooi

Fiorentina heeft woensdag ten koste van Torino de laatste vier van het Italiaanse bekertoernooi bereikt. Met de veelbesproken Sofyan Amrabat als invaller won de ploeg uit Florence met 2-1 voor eigen publiek.

Amrabat viel bij een 1-0-voorsprong in tegen Torino, waar Perr Schuurs de hele wedstrijd speelde. In de 65e minuut had Luka Jovic de tweevoudig Italiaans landskampioen op voorsprong gekopt. Jonathan Ikone verdubbelde kort voor tijd de marge.

Yann Karamoh maakte het duel in de blessuretijd nog even spannend, maar Torino slaagde er niet in een verlenging eruit te slepen. Door de nipte zege voegt Fiorentina zich bij de laatste vier van het bekertoernooi. In de halve finale is de winnaar van AS Roma-Cremonese de tegenstander. Dat duel is om 21.00 uur begonnen.