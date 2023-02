Gastlanden WK vrouwenvoetbal woedend op FIFA vanwege Saoedische sponsor

De voetbalbonden van Australië en Nieuw-Zeeland hebben de FIFA in een brief om opheldering gevraagd over een mogelijke sponsor uit Saoedi-Arabië voor het WK voor vrouwen van komende zomer. De twee gastlanden zijn namelijk niet gehoord in deze beslissing.

Media in Nieuw-Zeeland en Australië melden dat Visit Saudi, de officiële autoriteit voor toerisme in Saoedi-Arabië, binnenkort wordt aangekondigd als officiële sponsor van het WK voor vrouwen.

"Als deze verhalen kloppen, zijn we geschokt en teleurgesteld", meldt de Nieuw-Zeelandse bond. "Het Nieuw-Zeelandse voetbal is namelijk helemaal niet door de FIFA geraadpleegd over deze kwestie."

Ook voorzitter Bonita Mersiades van de Australische bond is boos. "Het voorgenomen sponsorschap van Visit Saudi voor het WK vrouwenvoetbal is het zoveelste voorbeeld van de hypocrisie van de FIFA en het wereldvoetbal als het gaat om hun verklaarde waarden tegenover het grote geld", zegt Mersiades tegen The Athletic.

Saoedi-Arabië krijgt, net als Qatar in aanloop naar het WK voor mannen van vorig jaar, veel kritiek vanwege de mensenrechtensituatie in het land en de manier waarop het land omgaat met de lhbtiq+-gemeenschap.

Saoedi-Arabië organiseert Azië Cup

Saoedi-Arabië kreeg woensdag de organisatie van de Azië Cup in 2027 toegewezen. Het land hoopt in 2030 het WK voor mannen te mogen organiseren.