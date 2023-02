Feyenoord mist geblesseerde Szymanski in Eredivisie-kraker tegen PSV

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Feyenoorder Sebastian Szymanski mist zondag in De Kuip de Eredivisie-kraker tegen PSV. De Poolse middenvelder is geblesseerd aan zijn knie, meldt de Rotterdamse club woensdag.

De 23-jarige Szymanski liep de knieblessure zondag op in de topper tegen FC Twente (1-1) en moest zich halverwege laten vervangen. Volgens Feyenoord staat hij waarschijnlijk meerdere weken aan de kant.

De afwezigheid van Szymanski mag Feyenoord als een aderlating beschouwen. De Pool is bezig aan een overtuigend eerste seizoen in Rotterdam. Hij speelde tot dusver achttien Eredivisie-wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde en vier assists gaf.

Feyenoord heeft wel een vervanger klaarstaan. Quinten Timber is eerder dan verwacht hersteld van een blessure aan zijn middenvoetsbeentje. Zondag in het duel met FC Twente was de van FC Utrecht overgekomen middenvelder de stand-in van Szymanski.